Ordene som forandrer alt

Meiningar

Noen kreftformer er det svært få som overlever. Nå må vi ta grep slik at flere får høre ordene: Du kommer til å overleve.

I fjor fikk 180 personer i Møre og Romsdal lungekreft. Så få som to av ti overlever lungekreft. Mange av disse pasientene får derfor en svært tung beskjed: Sjansen for at vi kan redde livet ditt er minimal. Eller enda verre: Det er ingenting vi kan gjøre. Du vil få god, lindrende behandling.

Kreftbehandlingen har gjennomgått en enorm utvikling de siste tiårene. 7 av 10 overlever sin kreftsykdom. Men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Lungekreft er bare én av mange kreftformer som har lav overlevelse.

Bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og eggstokkreft er andre eksempler.

Årsaken til den høye dødeligheten er kompleks. Ofte er det vanskelig å oppdage disse kreftformene fordi de har diffuse symptomer, og ikke kan kjennes som en kul utenpå kroppen.

Når sykdommen oppdages har den ofte rukket å spre seg til vitale organer. Noen av kreftformene er vanskelig å behandle. Dessuten har ikke alle diagnosene like store og etablerte forskningsmiljøer som flere andre kreftformer.

Det gjør at de ikke hevder seg i konkurransen om forskningsmidler, og fremskrittene uteblir. Kreftformer med lav overlevelse skriker etter et større løft. Nå må vi ta grep.

Derfor skal pengene vi samler inn under årets innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft øremerkes kreftformer som få overlever.

Behovet for mer kunnskap er stort. Og det er grunn til å tro at et felles krafttak vil bidra til at flere overlever i fremtiden. Opparbeidelsen av solide forskningsmiljøer er grunnen til at vi i dag kan sende små kameraer gjennom menneskekroppen eller utføre kikhullsoperasjoner i stedet for å åpne opp hele magen.

Hele tiden, år etter år, blir vi overrasket over gjennombruddene som gjøres innenfor forskning. Det er slike wow-øyeblikk vi sikter mot.

Kanskje vil det utvikles nye metoder for å oppdage kreftformer med lav overlevelse tidligere. Vi er utålmodige og fulle av pågangsmot.

Derfor håper jeg du tar godt imot bøssebærerne våre, eller stiller på løp og arrangement fremover.

De mange hundre frivillige i Møre og Romsdal mobiliserer ikke bare for de vi har mistet, men for oss alle sammen.

Slik at flere skal få oppleve den aller beste følelsen i livet: Beskjeden om at du får leve videre.