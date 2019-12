Er det ikkje nokon av dykk som treng hjelp om eit par år?

Meiningar

I 2025 treng vi 36 000 helsefagarbeidarar. Politikarane som vil leggje ned helsefagarbeidarlinja ved Stranda vidaregåande skule er dei som mest sannsynleg treng hjelp om eit par år. Det er de som treng hjelp frå oss som vil utdanne oss til helsefagarbeidarar.

Om faget blir lagt ned her på Stranda, misser elevar frå fem bygder på indre Sunnmøre høve til å få bu heime ei lita stund til. Det kan vere nokon som er så fast bestemt på å bu heime at dei vel ei anna linje som f.eks. studiespesialisering eller idrett for å sleppe å flytte.

Vi er heilt i mot å legge ned helsefagarbeidar vg2 på Stranda. Det er ikkje alle av oss som vil flytte til byen å bu på hybel, mange av oss har lyst til å bu heime så lenge vi kan. Om vi må flytte til Ålesund, så kan det vere få hyblar, og kamp om plassar for å komme inn på den linja vi har lyst til å komme inn på.

Å flytte til Ålesund og bu på hybel er ikkje like kjekt for alle. Det er mange som ikkje er heilt klar for å klare seg sjølv når dei er 16–17 år. Det kan vere ei stor forandring for mange, som å lage mat, vaske klede. Det kan også vere einsamt for nokon å bu på hybel. Du må jo gjere alt sjølv, og om du er avhengig av foreldra dine, at dei gjer ting heime, så kan det hende at du slit med å bu på hybel. Det er ikkje for alle det å bu på hybel.