- Hva skjer med sansehagen?

Meiningar

I oktober var jeg på møte i Sunnylven vedrørende områdereguleringsplan for Hellesylt. Der la jeg også fram ønske om blant annet at det skulle være på høy tid at å få utbygging av Sansehage blir en realitet, og at midler til dette forventet vi ble med i budsjettet for 2020.

Det gledelige var at ordfører Jan Ove Tryggestad kunne love at midler til utbygging av sansehagen på omsorgsenteret vil komme på budsjettet i år.

Nå har vi kommet til februar, og jeg har ikke lest om at budsjettet er blitt notert med midler til dette. Da jeg spurte om dette i går, fikk jeg svar fra rådmannen «Nei, det er ikke satt av pengar til dette formålet. Men det er satt av gavepengar på bundne fond til ulike formål».

Hva da med lovnaden til ordførar Jan Ove Tryggestad som høyt og tydelig til de fremmøte sa at: «Til neste års budsjett skal dette komme med»?

Nå har jeg de siste fire årene besøkt dem som er beboere på omsorgssenteret og sansehagen har blitt omtalt gang på gang om hvor kjekt det ville være for beboerne å kunne komme ut og bruke denne. Nå er vel det på tide at også Hellesylt kan få dette. Eller skal det utsettes atter en gang etter at det er minst seks år siden dette først ble uttrykt som et ønske?

Husk at dette er for framtiden for de eldre, som vi alle blir - før eller siden.

Samtidig: Skal ikke det snart bli kokk i 80% stilling også for oss på Hellesylt? Dette er også blitt utsatt gang på gang. Det har jo vært skrevet at egen kokk for beboerne beviselig skjerper matlysten for de eldre.

Skjerp dere.

Få dette på plass straks!