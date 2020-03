- Ja til plastposeforbod i Noreg

Meiningar

Plast i havet er eit veldig stort problem. Plast blir brote ned til mikroplast som hamnar i fisk og til slutt i kroppen vår. Dette kan føre til at menneske og dyr døyr. Det hastar å få rydda vekk all plasten i havet.

Eg heiter Elida og kjem frå Stranda. No bur eg i Kenya og går på den norske skulen i Nairobi. På skulen jobbar vi med eit nysgjerrigper-prosjekt om plast og miljø. Vi forskar på kvifor det er forbode med plastposar i Kenya, og ikkje i Noreg. No er vi komen til eit punkt der vi skal dele det vi har funnet ut med andre. Difor skriv eg lesarinnlegg til lokalavisa. Vi vil påverke politiske og samfunnsengasjerte til å få eit plastposeforbod i Noreg. Vi har intervjua fleire politiske parti, og dei meiner ikkje at plastposane er eit problem i Noreg, fordi dei kan gjenvinnast. Likevel var fleire av posane i magen til kvalen som døydde på Sotra frå Noreg. I Noreg blir det brukt 750 millionar plastposar i året. Det er mange det!

Tenk om alle hadde brukt handlenett av stoff på butikken i staden, dei er berekraftige og held i mange år. Då kunne vi brukt 750 millionar plastposar mindre i året. Ikkje sei til meg at det ikkje hadde betydd noko!