Nei, alle er ikke hetero

Meiningar

Alle dere mødre og fedre som er trenere i fotballen har en unik mulighet til å gjøre framtida lettere for homofile i idretten vår.

Norsk fotball er nemlig svært privilegert: Hvert år kommer titusener norske seksåringer til oss for å spille ball. De kommer til oss med åpenhet og toleranse intakt, og bryr seg ikke en døyt om noen i klassen har to mødre, eller to fedre. Og så, liksom?

Hvis vi voksne hadde vært mer bevisste på å vedlikeholde nettopp disse holdningene, ville kanskje mye være gjort. Ikke for at det er opp til Fotball-Norge alene å kjempe denne kampen. Men, vi har både en unik mulighet til å gjøre det, og et ansvar fordi vi når så fryktelig mange. Fortsatt er det ikke en eneste åpent homofil utøver i norsk elitefotball på herresiden, så det er bare å erkjenne at vi åpenbart må jobbe hardere enn det vi gjør. Heldigvis er kvinnene kommet lengre, norske fotballjenter har mange skeive forbilder å se opp til.

Vi har allerede rammene og verktøyene for å få det til. NFF og Norsk Tipping jobber aktivt sammen om både Fair Play-konseptet og Grasrottrener-utdanningen i hele landet. Fair Play-verdiene handler, helt grunnleggende, om å vise hverandre respekt. I fotballen skal alle være velkomne, uavhengig av hudfarge, kjønn og legning. Disse verdiene formidles ut flere tusen voksne som tar Grasrottrener-utdanningen hvert år. Til sammen når de ut til titusenvis av barn og unge.

Slik vi har definert vår hjemmebane, er det ikke toleranse for homohets. Vi har tatt grep fra spilleregler og nedover, blant annet ved å beslutte at homohets under kamp eller trening gir direkte rødt kort. Vi deltar på Pride-markeringer i hele landet. I årets serierunde 3 og 4 kommer alle lag i Eliteserien til å vise at de tar avstand fra homohets og markere at fotballen er for alle – uansett hvem du er glad i.

Disse markeringene gjør vi for å vise at vi mener det vi sier. Men hovedjobben, den foregår i hverdagen. I spillergruppa, på tribunene og rundt kjøkkenbordet. Vi har et tidsvindu fram til puberteten, når ungene har fått med seg at folk fortsatt bryr seg med at noen har to mødre, eller to fedre.

Vi må bare huske på det. Huske at, ifølge tall fra Bufdir, vil en av ti av disse ungene på ett eller annet tidspunkt i livet føle seg tiltrukket av sitt eget kjønn. Du som er trener, har ganske sikkert en av dem på laget ditt. Hvis du klarer å få laget ditt til å bry seg om verdiene på ordentlig, kan du kanskje bidra til at kapteinen på G17-laget om noen år synes det er helt greit å fortelle at han er homofil. Det ville bety mye for svært mange. Både i fotballen, og andre steder.

Vår oppfordring til dere som er både foreldre og trenere, er å bruke muligheten du har til å lære ungene mer enn å spille ball. Hvis du ikke helt vet hvor du skal begynne, så ta kontakt med kretsen din. Eller ta en kikk på fotballens skeive regler.

1. Ikke alle er hetero

2. Hvis noen bruker homo eller lesbe som skjellsord: spør hva de mener med det!

3. Trenere: Si på første trening: Her er alle velkommen, mørk eller lys, homo eller hetero

4. Snakk om og diskuter om temaet på møter i klubben

5. Homohets gir direkte rødt kort, før, under og etter kamp, samt trening!

6. Fotballglede er at alle føler seg inkludert. Vær bevisst på egne holdninger

7. Fotball er for alle, uansett hvem du er glad i