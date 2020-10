Urdaneset eller Skafjellet?

Meiningar

Åpent brev til ordfører Jan Ove Tryggestad:

Som ordfører ønsker du at folket her på Stranda skal engasjere seg.

Jeg synes på mange måter du gjør en god jobb som ordfører.

Grunnen til dette åpne brevet til deg er at jeg to ganger siden i sommer har inngått avtale med deg om et møte. Men det skjer ikke. Mitt ønske om engasjement blir ikke verdsatt.

Hofseth Aqua fikk redegjøre og prosedere for sine lakseoppdrettsplaner i Storfjorden i kommunestyret. Vi som er motstandere har fortsatt ikke fått noe møte.

Jeg har badet i Storfjorden stort sett hver sommer i hele mitt liv.

Som liten gutt under lange sommeropphold hos min bestefar i Valldal. Deretter sammen med min familie under lange sommeropphold i Valldal hvert år med mine barn. Og nå også etter at jeg flyttet til Stranda.

Jeg skjønner at du som ordfører har mye å gjøre i disse tider og må prioritere. Det jeg ikke aksepterer er din totale taushet knyttet til tidspunkt for et kort møte. Ditt store ønske om større engasjement er for meg vanskelig å se.

Grunnen til ønsket om et møte er som du vet knyttet bl.a. til en total navneforvirring knytttet til hvor Hofseth Aqua skal bygge sitt lakseoppdrettsanlegg.

Hofseth Aqua har søkt om å bygge et lakseoppdrettsanlegg med stedsangivelse Urdaneset.

Møre og Romsdal Fylkeskommune skal administrativt behandle søknaden og avgjøre ja eller nei. Fylkeskommunen sendte derfor søknaden bl.a. til Stranda kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal for uttalelse/høring.

Stranda kommune la søknaden ut til offentlig høring, med annonse i avisa, (jfr lakseforskriften), med stedsangivelse Urdaneset.

Flertallet i formannskapet svarte deretter ja på søknaden fra Hofseth og sendte vedtaket til Fylkeskommunen med stedsangivelse Urdaneset. I vedtaket forutsettes det dog at de stedene til lakseoppdrett i forslaget til arealplan blir vedtatt av kommunestyret.

Også Fylkesmannen har svart ja med stedsangivelse Urdaneset.

I forslaget til arealplan i Stranda kommune, som nå er under behandling i kommunen, er det avsatt (bl.a.) to steder i Storfjorden til lakseoppdrettsanlegg:

1. "Urdaneset" og 2. "Under Skafjellet". Det er over to kilometer mellom disse to steder.

Urdaneset er for folk her på Stranda stort sett "ute av syne ute av sinn" og derfor intet stort engasjement.

Under Skafjellet er som kjent rett ovenfor Stranda sentrum og blir svært skjemmende visuelt, støyende trolig med dieselaggregat, kraftig lyssetting, midt i skipsleia for reisende/turister osv.

Det er noe uenighet knyttet til graden av forurensing fra et lakseoppdrettsanlegg. Men under enhver omstendighet er det vel et brudd med "føre var prinsippet" i naturmangfoldloven sett hen til det forhold at området er i rød sone.

Det er noe uklart om det skal produseres mer matfisk i fjorden enn i dag. Det er også noe uklart om aktuelle anlegg skal erstatte eksisterende anlegg.

Det skal produseres to millioner fisk i aktuelle anlegg som slipper ut kloakk lik en by på minst femti tusen mennesker.

Det er et nasjonalt mål at framtidig oppdrett i hovedsak skal skje enten på land eller til havs fordi politikerne ønsker å stoppe dagens store forurensing og problemer med rømt fisk og lakselus.

Går en nærmere inn i søknaden fra Hofseth så framgår det at det er ment "Under Skafjellet". Tilsvarende i sakspapirene ved behandlingen i kommunen og Fylkesmannen. Denne avisa, Sunnmøringen, har benyttet begge navn.

Under enhver omstendighet er det ikke slik at "alle" skjønner at det er ment "Under Skafjellet". Jeg blir stadig oftere informert om at svært mange har trodd og fortsatt tror, naturlig nok, at anlegget skal ligge på "Urdaneset".

Denne gale stedsangivelsen er i beste fall svært forvirrende for folk, men verre; i strid med forvaltningsloven § 41. De vedtak som er truffet i denne sak er derfor ugyldige p.g.a. saksbehandlingsfeil.

Etter initiativ fra Sykkylven kommune er det nå enighet om, så vidt jeg forstår, å utarbeide sammen med Fylkesmannen, Fjord og Stranda kommune, en interkommunal plan for fiskeoppdrett i hele Storfjorden. Dette er også viktig av hensyn til fritidsfisket og en stor turistnæring med mange ansatte.

Mitt forslag under et møte med deg er derfor følgende:

Stranda kommune trekker sitt ja til aktuelle søknad fra Hofset Aqua i påvente av en slik interkommunal plan om lakseoppdrett i hele Storfjorden. På den måten løses også problemet med navneforvirringen/saksbehandlingsfeilen.

Under enhver omstendighet må de nye områdene avsatt til lakseoppdrett i forslag til arealplan midlertidig trekkes ut inntil ovennevnte planarbeide er sluttført.

Hvis intet av dette skjer, må søknaden fra Hofseth Aqua behandles på ny med riktig stedsangivelse.

Jeg håper du også kan gi et svar her i avisa.