- Auk aktiviteten blant eldre med terapeutisk hage

Meiningar

Måndag 23.november las eg i Sunnmørsposten at fleire kommunar ikkje har søkt ommidlar til å finansiere aktivitetstilbod til eldre på institusjonar i Møre og Romsdal.

5,5millionar kroner står ubrukt.

Som fysioterapeutstudent har eg sett sjukeheimar med«sansehage» og «energihage», noko som gir ei avveksling frå livet inne. Eg ønskjer at fleire får augene opp for dette, då det gir eit større og meir variert tilbod tilsjukeheimsbebuarane. Eit tilbod som kan stimulere til aktivitet, deltaking og sosialtfellesskap.

Sidan talet på eldre i landet aukar, krev det nytenking og eit tilrettelagt tilbod som kanaktivisere fleire utan nødvendigvis å vere avhengige av fleire helsepersonell.

I 2018 blei reforma «Lev hele livet» vedtatt i Stortinget. Denne reforma går ut på at helsetenestene skalbidra til at eldre kan bevare eller auke muligheitene til å fungere sjølvstendig i kvardagen.

I følgje (Helbostad & Granbo, 2016, s. 125) skjer det tre gongar fleire fallskadar på sjukeheimar, samanlikna med heimebuande eldre. Nedsett styrke og balanse aukar fallrisikoen. For å unngå redusert funksjonsnivå og livskvalitet er det viktig å unngå inaktivitet, passivitet og isolasjon.

Dette kan motverkast ved auka fysisk aktivitet.

Dei fleste veit at fysisk aktivitet er bra, likevel er det fleire eldre som ikkje vert tilbyddtilrettelagt aktivitetstilbod. Ein grunn til dette kan vere liten kapasitet blant helsepersonell og manglande tilbod.

Eg ønskjer å kome med eit forslag som kan føre til auka fysisk aktivitet og bevegelsesglede.

Eit tilbod der pårørande har moglegheit til å ta med sjukeheimsbebuaren ut i hagen i stadenfor å bli sitjande inne. Tilpassa alle funksjonsnivå, frå rullestolbrukarar til gåande

.Ein terapeutisk hage, beståande av blant anna:

- Gangbane laga av tre som står stabilt i underlaget. Dette kan motivere fleire til å gåut i frisk luft for å trene. Denne kan brukast til gangtrening og for å styrke muskulatur i over- og underekstremitet.

- Trapper som ein kan gå over. Dette aukar mellom anna styrke i lår som er viktig når ein skal reise seg opp frå ein stol.

- Svingar som i nokre parti er dekka av asfalt og grus, for å innhente ulik stimuli frå underlag og trening av balanse.

- Ulike hinder ein kan gå over og rundt for å trene koordinasjon, retningssans og balanse.

- «Arm bike» utandørs. Her kan ein stå og trene armar, eller sitje i rullestolen medan ein får sirkulasjon og styrke i armane. Motstand vert regulert automatisk.

- «City bike» utandørs. Fot-pedalar til å sykle. Dette kan gjerast via rullestol og sitjande.

- Benkar som gir moglegheit for pause og ein god samtale med venner og familie.

- Fuglekasser som ein lagar saman og sett opp i hagen. Det er heilt sikkert nokon som likar å snekre og male.

- Felles bålpanne for sosialt samver, avkopling og glede.

Det er berre fantasien som sett ein stoppar for kva som er mulig.

Hensikta med å gjennomføre dette utandørs er mellom anna fordi grøne omgivnader har ein emosjonsregulerande og stressregulerande effekt.

I tillegg har alle godt av frisk luft og eit stort areal ein kan nyte sola på.

Eg trur eit slikt tilbod kan vere motiverande for både bebuarane, pårørande oghelsepersonell.

Lat oss aktivisere eldre og skape bevegelsesglede, fellesskap, meistring, stimulere sansar og oppretthalde fysisk funksjon.

Eg oppmodar fleire kommunar til å søkje om midlar.