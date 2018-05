Årets første høgsommardag i dag

innenriks

Måndag melde meteorologane på Twitter at det på tysdag ville liggje an til å bli over 25 grader i enkelte delar av landet. Det fekk dei heilt rett i.

Ved 14-tida vart det nemleg registrert 26,7 grader ved Brusedalsvatn målestasjon i Ålesund kommune.

Heile Sør-Norge var prega av sommarstemning på årets så langt varmaste dag, medan det i nord var litt kaldare. Men ifølgje meteorologane på Twitter vil det bikke over 20 grader også i nord innan dei neste dagane.

Med godvêret skjer også andre ting. Denne veka er det varsla ekstrem spreiing av bjørkepollen på Austlandet. Også nedover Sørlandet og kysten opp mot Sogn og Fjordane er det venta kraftig spreiing.

(©NPK)