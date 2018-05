Jordskred sperrar E6 i Drivdalen

innenriks

Meldinga om jord- og steinras over E6 like sør for Drivstua stasjon kom like før klokka 16. Verken bilar eller folk vart tatt, men køane danna seg raskt på begge sider.

Entreprenørar frå Statens vegvesen kom raskt til staden, men konkluderte ifølgje NRK med at vegen ikkje kan ryddast før geologen har undersøkt at det er trygt.

– Det er snakk om store mengder med våt jord og gjørme. I verste fall kan det komme meir jordmasse, så derfor skal ikkje entreprenørar gjere noko før geologen har gitt klarsignal, seier Henrik Holmstad, trafikkoperatør i Statens vegvesen.

Omkøyring er anbefalt på riksveg 3 om Østerdalen eller på fylkesveg 27 om Folldal.

