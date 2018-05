Jubel og lette over fleirtal for opphavsrett på Stortinget

innenriks

Artistar, komponistar, tekstforfattarar, designarar, illustratørar, skodespelarar og filmskaparar har stått saman i protest mot forslaget til ny åndsverklov.

No seier familie- og kulturkomiteen samrøystes nei til den omstridde paragraf 71 – som etter synet til kunstnarorganisasjonane ville bety at opphavsretten automatisk vert overført til oppdragsgivar eller arbeidsgivar.

Etter massive protestar frå eit samla Kunstnar-Noreg blei forslaget til ny åndsverklov utsett då det låg til behandling i Stortinget i fjor vår. Ikkje minst blei det stor merksemd om saka då fleire norske artistar fjerna musikken frå musikkvideoane sine i protest mot forslaget.

Utanfor fornufta

Sigeren som blei innkassert tysdag, utløyste eit lettelsens sukk hos fleire aktørar.

– Det var eit forslag som låg så langt utanfor fornufta til ei vernelov at eg ville blitt veldig overraska dersom det hadde gått gjennom, seier forbundsleiar Monica Boracco i Dramatikerforbundet til NTB.

Foreiningsleiar Ika Kaminka i Norsk Oversetterforening viser til at forslaget i førre runde blei trekt med grunngiving av at det ikkje ville innebere ei reell endring.

– Men det gjer det jo, noko også den juridiske vurderinga til departementet har konkludert med. No ville dei i tillegg inkludere frilansarar, som ville vore heilt hårreisande, seier Kaminka til NTB.

Levebrødet

Begge slår fast at oppdragsgivar no må forhandle om rettane. Og dei minner om dette:

– Kunstnarar lever av to ting. Dei får betalt for arbeidet, men i tillegg lever kunstnarar også av opphavsrett. Så kunne ein teoretisk seie at då skulle vi fått betre betalt for arbeidet, men i verkelegheita er det jo ikkje slik, seier Kaminka.

Litt absurd

SV-representant Freddy André Øvstegård i familie- og kulturkomiteen seier at klasseromsparagrafen har vore ei vrien sak under behandlinga. Det handlar om at kunstnarar skal få betalt for det arbeidet som vert brukt i klasseromma.

– Der kom vi ikkje heilt i mål. Men opposisjonen har samla seg om eit forslag frå SV der vi ber regjeringa greie ut å sidestille framføring og overføring i klasserommet med eksemplarframføring, slik at avtaleverket også omfattar strøyming. Regjeringa må no greie ut rammeverket for å få til ei løysing, seier han til NTB.

Dramatikarforbundets leiar er i beste fall mellomfornøgd.

– Eg er jo glad for det dei har fått til, men er samtidig overraska over at klasserom vert definert som ein privatsfære der det ikkje skal betalast for bruk som i andre offentlege rom. Det verkar ein smule absurd, seier Boracco.

(©NPK)