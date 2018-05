Kronprinsparets fond opnar opp om pengegåver

innenriks

Det skriv Dagbladet om fondet som ved utgangen av 2016 hadde ein eigenkapital på over 22 millionar kroner.

I ei pressemelding frå Kronprinsparets fond heiter det at det vil føre opp økonomiske bidrag frå næringsliv, offentlege instansar, fond og stiftingar i sitt årsrekneskap.

Det same gjeld prispengar frå organisasjonar, foredragskompensasjonar og økonomiske bidrag frå privatpersonar på over 25.000. Er bidraget under 25.000 kroner på eitt år, vil ikkje Kronprinsparets fond gi opp namn på gjevar i årsrekneskapen.

– Økonomiske bidrag og gåver til Fondet i samband med testament kan haldast anonyme. Ei eventuell offentleggjering av gjevar kan gjerast i samråd med testamentsfullbyrdar, heiter det vidare i retningslinjene til fondet.

Endringane i retningslinjer kjem etter at fondet i Dagbladet fekk kritikk for manglande openheit rundt pengegåver.

Til avisa seier dagleg leiar Irene Lystrup at Kronprinsparets fond har valt å legge seg på same linje som politiske parti når det gjeld openheit rundt økonomiske donasjonar.

– Dessutan følgjer vi dei etiske retningslinjene for innsamling utarbeidd av Noregs Innsamlingsråd og Stiftelsen Innsamlingskontrollen, seier Irene Lystrup, dagleg leiar for Kronprinsparets fond, til Dagbladet.

