Mattilsynet godtar bruk av «kalkunbacon»

Nortura klaga på Mattilsynets avgjerd, som i november i fjor påla dei å endre merkinga på pakningane med Prior kalkunbacon. No har tilsynet snudd i saka, opplyser samvirket tysdag.

– Mattilsynet meiner at produktet «kalkunbacon» frå Nortura, ut frå nemninga og anna merking, ikkje kan seiast å kunne forvekslast med vanleg bacon, sjølv om ordet «bacon» inngår i nemninga. Forbrukaren får tydeleg informasjon om dyreslag som produktet er laga av, då ordet kalkun står framfor ordet bacon», står det i avgjerda til Mattilsynet.

I Store norske leksikon vert bacon omtalt som lettrøykt og lettsalta sideflesk av gris. Det inneheld om lag 30 prosent feitt. For Nortura har målet vore å lage eit magrare alternativ for dei som ønskjer det og meiner derfor det var viktig å kunne bruke ordet «bacon» og samtidig fortelje kva for eit dyr kjøtet stammar frå. Kalkunbaconet inneheld 70 prosent mindre feitt enn vanleg bacon frå gris.

– Det høyrast kanskje lett ut å berre fjerne ei viss mengde feitt, men for å lykkast er vi nøydde til å utvikle produkt som smakar godt trass i redusert feittinnhald. Derfor har vi brukt lang tid på å utvikle eit kalkunbacon som både luktar, smakar og ser ut som bacon av svin, seier kommunikasjonsrådgivar Marthine Haugen Petersen i Nortura.

