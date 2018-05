Politiet legg bort etterforskinga av Trump-nominasjon til fredsprisen

innenriks

Nobelinstituttet melde til politiet det instituttet meiner var ein falsk nominasjon i mars. Norsk politi har etterforska saka, men har no valt å legge bort etterforskinga, skriv Nettavisen.

– Saka er lagt bort. Vi har ikkje tilstrekkeleg opplysningar om gjerningspersonen. Vi veit rett og slett for lite om gjerningspersonen, og nasjonalitet er éin av dei tinga vi ikkje veit, seier politiadvokat Tone Bysting i Oslo politidistrikt.

Nettavisen har tidlegare fått bekrefta at ein person har misbrukt namnet til ein amerikansk politikar for å nominere Trump til fredsprisen for 2018. Det var tidleg snakk om å kople inn FBI i saka, men ettersom norsk politi meiner den eventuelle ressursbruken ikkje samsvarer med moglegheita til å oppklare saka, blir den ikkje oversendt til amerikanske styresmakter.

Bysting seier likevel at det er openbert at nominasjonen er forfalska.

(©NPK)