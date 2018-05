Fire av fem slaktegrisprodusentar braut reglane

innenriks

Mattilsynets aksjonar mot slaktegrisprodusentane i Rogaland det siste halvåret har avdekt fleire tilfelle av brot på god dyrevelferd, ifølgje Nationen.

Avisa har gått igjennom 453 dokument knytt til slaktegriskampanjen. Desse omhandlar 189 slaktegrisprodusentar.

– Eg er ikkje overraska over at det er eit så høgt tal på avvik. Det er det vi var bekymra for og grunnen til at vi bestemte oss for å gjennomføre så mange umelde tilsyn, seier Odd Ivar Berget, avdelingssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.

Når det blir fatta hastevedtak, vil det seie at noko i svinehaldet er så dårleg at det må rettast opp i umiddelbart. Oversikta viser at kvar fjerde bonde har fått beskjed av Mattilsynet om at dei må følgje opp dei sjuke dyra sine betre.

– Då er det nødvendig at produsentane gjer tiltak. Det at éin av fire må vareta sjuke dyr betre, er eit ganske høgt tal, seier Per Inge Egeland, fylkesleiar i Norsvin.

Norsvin skal møte Mattilsynet i slutten av mai for å diskutere resultatet av tilsynskampanjen og kva slaktegrisprodusentane skal jobbe med vidare.

