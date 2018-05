Flaum stenger E16

innenriks

E16 er stengt mellom Kongsvinger og Masterud. Omkøyring er skilta, melder Vegtrafikksentralen aust.

Sør-Odal kommune har eigne målingar for vasstanden i Glomma, og frå fredag til tysdag viste målingane at elva steig med over éin meter, skriv avisa Glåmdalen. Dermed kryp vatnet stadig nærmare vegar og campingplassar.

Flaumfaren er på oransje nivå – nivå tre av fire – for Buskerud, Oppland og Hedmark, ifølgje varsom.no. Kraftig snøsmelting har gitt stor vassføring i elvane på Austlandet. Trysilelva, Glomma og Drammenselva er mest utsett.

