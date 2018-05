Ice åtvarar kundar mot brannfarleg ruter-batteri

innenriks

Det har skjedd to tilfelle av branntilløp i batteria i ruteren av typen A1 og alle ice-kundar som har akkurat denne rutertypen er derfor bedt om å kople frå batteriet.

– Vi beklagar ulempa dette medfører for kundane, men når vi på kort tid har fått informasjon om to tilfelle av branntilløp, set vi tryggleiken først. Vi har umiddelbart oppretta kontakt med leverandøren av batteria og pålagt dei å mobilisere nødvendige ressursar for å komme til botns i dette, seier administrerande direktør i ice, Eivind Helgaker.

Det er ikkje første gong ice åtvarar kundane sine mot brannfarleg ruterbatteri. I 2017 bad ice 10.000 av kundane om å fjerne batteri i ruterar av typen W1.

