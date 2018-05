Indonesia: Sandberg forsikra om at palmeoljeforbodet ikkje blir innført

innenriks

Sandberg møtte Indonesias handelsminister Enggartiasto Lukita i Jakarta i april. Ifølgje Dagbladet trua då Enggartiasto med handelskrig mot Noreg på grunn av vedtaket om å forby palmeolje i offentlege innkjøp av biodrivstoff. Indonesia er verdas største produsent av oljen.

– Dersom forbodet blir implementert, vil Indonesia nekte å importere fisk frå Noreg, sa Enggartiasto til Sandberg ifølgje The Jakarta Post. Då skal Sandberg ifølgje Enggartiasto ha «forsikra han om at den norske regjeringa har avvist forslaget».

Sandberg bekreftar i ein e-post til Dagbladet at Enggartiasto gav uttrykk for å ville forby fiskeimport om det blir innført forbod mot palmeolje. På spørsmål om han forsikra at regjeringa har avvist forslaget, svarar Sandbergs kommunikasjonssjef Martine Røiseland:

– Sandberg understreka at regjeringa ikkje støtta forslaget då det vart vedtatt i Stortinget, men at regjeringa har saka til vurdering.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) seier til Dagbladet at regjeringa jobbar med å «klarlegge handlingsrommet og moglege alternativ til eit forbod», men at Noreg må følgje internasjonale handelsforpliktingar.

