Kan bli varmerekord i Bergen neste veke

– Frå starten av neste veke blir det høgtrykksaktivitet, mykje varmt vêr og sol. Temperaturane kan nå 25 grader fleire stader i landet. Dette gjeld også Bergen der vêrrekorden for mai frå 2013 på 27,6 grader kan bli slått, seier statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid.

Varmt og pent vêr vil prege store delar av landet i byrjinga av neste veke. I Sør-Noreg og nord til Trondheim kan gradestokken nå 25 grader.

Men før ein kan nyte varmen, blir det nokre dagar med kraftig regn fleire stader.

– Nedbøren flyttar seg frå Vestlandet torsdag og over Austlandet fredag. Det kan komme så mykje som 70 millimeter regn enkelte stader i Rogaland, Sunnhordland og indre strøk torsdag, seier Fagerlid.

Tore i Sør-Noreg

På Austlandet er det venta mellom 30 og 50 millimeter med regn. I tillegg er det fare for lyn og tore saman med dei kraftige byene som tømmer seg over Sør-Noreg torsdag og fredag. Det vil deretter regne jamt over heile Austlandet fredag.

NVE har varsla flaum på oransje nivå i dagane framover for enkelte vassdrag på Austlandet. Kombinasjonen varmt vore som gir snøsmelting, saman med store nedbørsmengder kan føre til stengde vegar og bruer og omfattande flaum i truande vassdrag.

Regn i nord

Det varme vêret i byrjinga av veka vil også prege Midt-Noreg, og i Trondheim kan temperaturen nå mellom 20 og 25 grader. Det kan også bli 25 grader i Kristiansand.

Nord-Noreg er ikkje like heldig. Regnet vil flytte seg nordover på laurdagen. Her kjem det til å regne i det meste av dei tre nordlegaste fylka, og det kan komme mellom 20 og 30 millimeter nedbør.

Samtidig klorer vinteren seg enno fast på Spitsbergen. Her er det framleis ein vinterleg vêrtype, og nedbøren framover kan komme som snø.

Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid kan dessverre ikkje love at det varme og solfylte vêret frå byrjinga av veka vil halde heilt til 17. mai. Særleg i dei sørlege delane av Noreg kan det bli nokre regnbyer, medan Nord-Noreg kan få litt betre vêr på nasjonaldagen.

