Kjell Inge Røkkes formue større enn nokon gong

innenriks

Oljeprisane stig og det same gjer aksjekursane i Aker BP. Det er grunnen til at Kjell Inge Røkkes formue no når nye høgder og investoren er endå ein gong blant dei rikaste i landet.

Røkkes samla formue skal no liggje på i overkant av 30 milliardar kroner, skriv Aftenposten.

– Den viktigaste forklaringa er eigardelen i Aker BP. Den har auka i verdi på grunn av utviklinga i oljeprisen og fordi Aker BP har gjennomført gode kjøp. Dei er både godt gjennomført og godt tima, seier analytikar Haakon Amundsen i meklarhuset ABG Sundal Collier, til Aftenposten.

(©NPK)