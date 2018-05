Miljørørsla refsar utlysing av nye leiteområde

innenriks

I konsesjonsrunden TFO 2018 har Olje- og energidepartementet utvida det førehandsdefinerte området med 47 blokker i Norskehavet og 56 i Barentshavet.

– I årets runde har vi gjort ei betydeleg utviding av TFO-området for best å legge til rette for ei god, heilskapleg utvikling av norsk sokkel, og då særleg av aktiviteten i Barentshavet der utvidinga er størst, opplyser olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

– Utlysinga er ei konkret oppfølging av punktet i Jeløya-erklæringa om å vidareføre ein stabil og langsiktig petroleumspolitikk. Ein aktiv tildelingspolitikk med årlege konsesjonsrundar i våre best kjente leiteområde er ein viktig del av dette, seier Søviknes.

– Sniktildeling

Mens bransjen gler seg over at det framleis blir lagt opp til ei storstilt satsing på oljeleiting på norsk sokkel i mange år framover, er miljørørsla raudglødande i sin kritikk.

– Heile TFO-ordninga er problematisk fordi det i praksis ikkje finst nokon grenser for den. I dag har Terje Søviknes definert område som aldri har vore undersøkte, verken av miljømyndigheiter eller oljeselskap, som modne. Dette er ein skamfull måte å sniktildele verdifulle og kontroversielle blokker til oljeindustrien på, seier leiar Silje Ask Lundberg i Norges Naturvernforbund.

Lundberg viser til at departementet med TFO-utlysinga trassar viktige råd frå dei miljøfaglege etatane til regjeringa. Ho påpeikar at Jeløy-erklæringa fastslår at miljøråd i samband med 24. konsesjonsrunde skal følgjast, men at det ikkje er lagt føringar for dei andre tildelingsrundane.