Norske reglar for eksport til Iran ligg fast 

Det opplyser Utenriksdepartementet i ei pressemelding onsdag ettermiddag. Det norske regelverket for eksport til Iran er på linje med EUs regelverk.

– Vi har forståing for at det no har oppstått uvisse blant norske selskap. Det er i dag for tidleg å seie noko konkret om kva president Donald Trumps avgjerd om å trekkje USA ut av atomavtalen med Iran vil innebere for norsk næringsliv med interesser i Iran, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ifølgje Utenriksdepartementet må norske selskap sjølv vurdere konsekvensane av sanksjonane som USA no innfører.

– Interessa for den iranske marknaden har vore aukande i norsk næringsliv etter at atomavtalen tredde i kraft 16. januar 2016. At norske bedrifter lykkast i utlandet, er viktig for vår eigen økonomi. Det er også positivt for utviklinga i Iran at landet har opna opp for internasjonalt næringsliv og investeringar, seier Søreide.

– Eg er bekymra over at Trumps vedtak kan reversere denne utviklinga, seier ho.

