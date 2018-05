Solberg seier det står att å sjå om Trump meiner alvor

innenriks

– Noreg beklagar at USA har gått til dette skrittet å trekkje USA ut av atomavtalen med Iran. Vi fryktar at det kan bidra til auka ustabilitet i regionen og ramme arbeidet mot spreiing av kjernevåpen. Vi meiner også, til liks med EU, at Iran har levd opp til sin del av avtalen, seier Solberg.

Statsministeren legg til at det står att å sjå kva konsekvensane vil bli for norsk næringsliv, og at det er eit ope spørsmål kva USA eigentleg endar opp med.

– Førebels er dette ei utsegn frå Trump. Spørsmålet er korleis dette blir følgt opp. Vil det bli sett i verk, eller er det ein trussel og eit spel? – seier Solberg til NTB.

Norske styresmakter har i augneblinken ikkje full oversikt over norske etableringar i Iran.

– Dette jobbar Utenriksdepartementet og utanrikstenesta med å kartleggje. Vi har ikkje nokon stor aktivitet i Iran, men nokre bedrifter har gått inn og dei opplever nok auka uvisse no. UD jobbar med å få oversikt over kva for konsekvensar dette vil få for oss, seier Solberg.

(©NPK)