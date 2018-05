Statoil med høgste sluttkurs nokon gong i rekorddag på Oslo Børs

innenriks

Mest omsett vart Statoil, som hadde ein rekorddag på børsen og steig med 3,17 prosent og var oppe i heile 214,60 kroner per aksje. Det er ifølgje Hegnar.no Statoils høgste sluttnotering nokon gong. Rekordtala skjer etter at USAs president Donald Trump tysdag varsla om at USA trekkjer seg ut av atomavtalen med Iran.

Elles var omsetningstoppen prega av Subsea 7, Aker BP, DNB og Yara International, som steig med høvesvis 2,54, 3,40, 1,01 og 0,35 prosent.

Marine Harvest fall med 0,57 prosent. Bjørn Kjos' Norwegian fall heile 4,14, dagen etter at vart kjent at IAG-aksjonærar jobbar for å få leiinga til å samarbeide med Ryanair om å kjøpe norske Norwegian, ifølgje E24. Bjørn Kjos på si side meiner det er for tidleg å selje.

Hexagon Composites kunne sjå seg svært fornøgd med tala, etter stengjetid onsdag.

Ålesundsbedrifta steig med heile 10,58 prosent. Det skjer same dag som det vart kjent at selskapet onsdag leverte sitt beste driftsresultat i eit ordinært kvartal sidan hausten 2014, skriv Sunnmørsposten.

Det norske spelselskapet Funcom, som dagen før hadde ein knalldag med kritikarrost spelansering og ein vekst i kursen på 9,91 prosent, opplevde onsdag ein kraftig nedgang. Då klokka viste 16.25 var fallet på heile 14,29 prosent.

Prisen på eit fat nordsjøolje har auka med 2,85 prosent gjennom dagen til 76,8 dollar. Prisen på amerikansk lettolje låg på 70,8 dollar per fat. Analytikarar spår at prisen kan nå 100 dollar fatet i haust.

