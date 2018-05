2,5 millionar reiste med SAS i april

innenriks

Kabinfaktoren viser kor fulle flya er, og tala for april viser at han fall med 3 prosentpoeng til 72,7 prosent. Samtidig fall den planlagte trafikken med 2,2 prosent, medan kapasiteten auka med 1,9 prosent.

– Ettersom påska kom på eit anna tidspunkt enn i fjor, justerte SAS nettverk sitt og auka kapasiteten på meir forretningsorienterte ruter i april, skriv SAS i ei pressemelding.

Selskapet fastslår at resultatet blei eit høgare trafikkvolum særleg på kortare ruter innan Skandinavia, noko som hadde ein positiv effekt på både den såkalla yielden og pask – inntekta per passasjerkilometer og inntekta per tilgjengelege setekilometer.

Selskapet merker derimot valutasvingingane og opplyser at den sterke amerikanske dollaren vil ha ein negativ effekt på resultatet i andre kvartal med meir enn 200 millionar svenske kroner.

– Samtidig er effektivitetsprogrammet i ferd med å bli implementert. Som tidlegare kunngjort, er det venta å resultere i totale restruktureringskostnader på 1 milliard svenske kroner.

Flyselskapet planlegg i rekneskapsåret 2017/2018 å auke kapasiteten med 1 til 3 prosent, drive av lengre europeiske ruter og det faktum at Airbus A320neo-maskinene har fleire sete enn flya dei erstattar.

(©NPK)