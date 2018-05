Forsikringsselskapa har fått dei første meldingane om flaumskadar

innenriks

– Vi følgjer utviklinga tett og har allereie mottatt dei første telefonane om flaumskadar. Vi har sett skadeapparatet i beredskap for å kunne handtere eit stort tal på meldingar om nødvendig, seier skadesjef Inge Oksvik i forsikringsselskapet If.

Den aukande vassføringa i vassdrag på Austlandet gjer risikoen for vass-skadar stor for både bedrifter, gardsbruk, butikkar og private bustader. Alle vert bedne no å gjere det dei kan for å minimere risikoen for skadar.

– Dersom det er fare for at vatn kan trenge inn i bustaden, flytt gjenstandar og verdisaker opp i etasjane. Tenk også over om bilar og campingvogner bør setjast i trygt eint anna stad. Dersom du står i parkeringsgarasje som kan bli full av vatn, flytt bilen før det er for seint, seier kommunikasjonsrådgivar Sigmund Clementz i If.

Samtidig melder Sparebank 1 om at det har vore unormalt kaldt mange stader i vinter, og at dei ventar å få inn mange skadar som kjem av frost og snøsmelting utover sommaren. I byrjinga av mai er det meldt fleire frostskadar for 2018 enn i 2015, 2016 og 2017 til saman.

– Frost er éi årsak, men det er slitasje og gamle røyr og vassystem som har forårsaka flest vass-skadar dei siste åra, seier Therese Nielsen, skadeforebyggjar i Sparebank 1 Forsikring.

(©NPK)