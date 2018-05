Mann masseproduserte falske bankkort – dømt til fengsel

innenriks

Mannen blei tidlegare denne veka dømt til fengsel i to år og fire månader i Oslo tingrett. Eitt år og ti månader av straffa gjerast på vilkår med ei prøvetid på tre år.

Totalt er mannen dømt for 28 grove bedrageri, 28 forsøk på grove bedrageri, 17 identitetstjuveri eller medverknad til det, produksjon av ei mengd falske kort, i tillegg til omgang med noko narkotika og eit tilfelle av heleri.

I leilegheita til mannens dåverande sambuar fann politiet i 2016 kortprintar, produksjonsutstyr for falske kort, ei eske med blanke kort, mobiltelefonar, eit falsk politibevis og diverse falske bankkort.

Mannen har innrømt at det er han som har produsert alle korta. Han seier likevel at han fekk hjelp av to andre personar, som han ikkje har namngitt, til å skaffe tilfeldige personars fødsels- og personnummer. Så produserte han kort med sitt eige bilde, men med andres namn og persondata.

Med dei falske korta kunne han skaffe seg mobilabonnement som igjen kunne brukast til å handle varer på kreditt.

Mannen seier han dreiv med kortproduksjonen i omtrent eit halvt år. Han trur også at det kan vere fleire fornærma i saka enn dei som er nemnt i tiltalen og dommen mot han.

Oslo tingrett understrekar at dei personane som mannen brukte namnet og persondata til ikkje har lidd økonomiske tap. Det har likevel fleire kredittinstitusjonar, butikkar og andre selskap.

37-åringen soner frå før ein dom på to og eit halvt års fengsel for aktlaust bildrap og fleire andre forhold. Han er også tidlegare dømt til fengsel for bedrageri.

