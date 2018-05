Nybø aukar rammer og tilskot for studentbustader 

innenriks

Samtidig blir tilskotssatsen auka i revidert nasjonalbudsjett, som blir lagt fram tysdag.

– Dei som får tilsegn for 2018, får bygd litt dyrare bustader og får litt meir tilskot for å gjere det, seier forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Rammene har ikkje auka sidan 2014, og prisveksten har dermed gjort det dyrare å byggje studentbustader. Det har ført til at studentsamskipnader som har fått tilsegn og gjerne vil byggje fleire bustader, slit med å få entreprenørar til å gjere jobben.

– Basert på tilbakemeldingar frå samskipnadene meiner eg vi no adresserer den viktigaste hindringa, seier Nybø.

Statsråden viser til at viss berre kostnadsramma var blitt auka, ville studentane måtta ta ekstrarekninga. Derfor blir også tilskotsramma auka.

Ifølgje Kunnskapsdepartementet er bygging av totalt 2.800 studentbustader av ulike årsaker sett på vent i perioden 2014–2017.

For å dekkje opp for auka kostnader ved at kostnadsramma aukar, foreslår regjeringa 93,5 millionar kroner i auka tilsegnsfullmakter for å gjere det mogleg å halde trykket oppe.

Kostnadsramma blir auka frå 800.000 til 900.000 kroner i pressområda og frå 700.000 til 850.000 kroner elles i landet. Tilskotssatsen blir auka frå 300.000 til 340.000 kroner i pressområda og frå 240.000 til 290.000 kroner elles i landet.

