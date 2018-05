To omstridde ungdomssenter i Bergen stengjer

innenriks

Bergen ungdomssenter vert stengt for godt, og drifta ved Vestlundveien ungdomssenter i same by vert stogga inntil vidare, ifølgje NRK.

Leiinga i Bufetat region vest skriv i ei pressemelding at situasjonen ved Vestlundveien ungdomssenter i Fyllingsdalen totalt sett er så utfordrande at det ikkje er forsvarleg å fortsette drifta på institusjonen. Derfor ver han stengd mellombels.

– Vi beklagar dette, men det er nødvendig slik situasjonen er no, seier regiondirektør Øistein Søvik.

Dagbladet har skrive ei rekke artiklar om at ungdommar rusa seg tungt medan dei budde på Vestlundveien ungdomssenter. To rusavhengige jenter på 17 og 18 år som hadde budd på institusjonen, døydde i fjor haust, ifølgje avisa. Den eine jenta døydde eitt år etter at ho flytta frå institusjonen, medan den andre døydde to år seinare, opplyser kommunikasjonssjef Trond Nygard-Sture i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), region vest til NTB.

Vestlundveien er ein barnevernsinstitusjon for ungdommar med dei mest krevjande og alvorlege åtferdsvanskar, både når det gjeld kriminalitet, aggressiv eller valdeleg åtferd og rus, skriv NRK.

Samtidig opplyser Nygard-Sture til Bergens Tidende onsdag at også Bergen ungdomssenter på Nattland stengjer, og dette for godt. Institusjonen har måtta stengje to gonger tidlegare, og i 2013 vart det sendt inn eit anonymt varsel om drifta på senteret.

Grunngjevinga for at dei no stengjer for godt, er at «høgt fråvær blant fast tilsette gjorde at det ikkje var mogleg å drive forsvarleg oppfølging av ungdommane». I tillegg vert det vist til at Fylkesmannen fleire gonger har påpeikt avvik ved tilsyn.

