Utval peikte på risikoutsett luftambulanseteneste i 2015

"Offentleg drift av den operative luftambulansetenesten bør utredes", var rådet helseminister Bent Høie (H) fekk av Akuttutvalget i desember 2015, ifølgje Klassekampen.

Rapporten viste til ein fare for at operatørbytte ved inngåing av nye kontraktar bryt ei god samhandling som er opparbeidt mellom operatør og helseføretak gjennom fleire år.

Den siste veka har akuttberedskapen i Noreg vore svekt fordi ambulansefly har stått på bakken. Krisa i luftambulansetenesta oppstod i kjølvatnet at det britiskeigde selskapet Babcock SAA vann kontrakten om å drifte tenesta over Lufttransport.

Leiar i Alta Frp, Odd Erling Mikalsen, kallar situasjonen kritisk.

– Bent Høie må ta ansvar og rydde opp i kaoset. Det er fullstendig feil å setje pris framfor kvalitet, slik ein har gjort i valet av ny tenesteleverandør.

Høie viser til at utvalet la fram ei omfattande utgreiing med over hundre forslag til tiltak. Han seier også at kvaliteten på tenesta blir heva gjennom konkurranseutsetjing.

– Til no har vi derfor vurdert at dette ikkje er ein kompetanse spesialisthelsetenesta bør byggje opp på eiga hand. Helsetenesta er nødvendigvis ikkje dei beste til å drifte eit flyselskap, seier han.

