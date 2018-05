VG: FSB meiner E-tenesta tok imot informasjon frå Arkhangelsk

innenriks

Russiske sikkerheitsmyndigheiter slår fast at informasjonen som Frode Berg hevdar å ha tatt imot på vegner av Noregs hemmelege tenester, blei postlagt frå den russiske byen, skriv avisa.

Ein russar med namn V. A. Zemljakov skal ved fleire tilfelle ha postlagt konvoluttar med hemmelegstempla informasjon herfrå. FSB hevdar konvoluttane var oppført med russiske adresser som norsk etterretning brukar, ifølgje VG.

Dei skal ha inneheldt informasjon om atomubåtane til den russiske marinen ved skipsreparasjonssenteret Zvjozdotsjka i Severodvinsk. FSB hevdar det var Berg som gav russaren oppdraga. Det er førebels uklart om Zemljakov sjølv hadde direkte tilgang til informasjonen.

Ola Kaldager, tidlegare sjef for E14 i den norske E-tenesta, seier til avisa at det verkar naturleg at Berg og hans russiske kontakt brukte intern postgang framfor å sende informasjon til og frå Noreg. Kaldager er ikkje overraska over at russarane kan ha sete på detaljert informasjon om operasjonane som Berg var involvert i.

– Eg tar for gitt at dei har hatt fysisk spaning på han, både i Russland og i Noreg, seier han.

Berg blei arrestert i Moskva i desember med 3.000 euro i kontantar i to konvoluttar. Han er skulda for å ha prøvd å skaffe hemmelege dokument om den russiske flåten og er sikta for spionasje.

Berg nektar skyld, sjølv om han har medgitt å ha utført eit oppdrag for E-tenesta. Han har forklart at han ikkje visste kva instruksjonar som fanst i konvoluttane.

