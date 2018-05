Dom i Valdres-saka fell tysdag

innenriks

Kvinna blir gjort kjend med dommen ved frammøteforkynning klokka ti på Drammen politistasjon. Frammøteforkynning er ikkje eit rettsmøte og difor ikkje offentleg.

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i fire år for mora under rettssaka i Valdres tingrett i byrjinga av april. Aktor, førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe, sa i prosedyren sin at det berre var ein liten tvil som gjorde at påtalemakta ikkje tok ut tiltale om drap mot den 46 år gamle mora.

-Ein liten tvil

– Å vera årsak til ein annan døyr kan også skje ved unnlating. Ein har eit ansvar og ei plikt til å gjera aktive handlingar. Då er spørsmålet om ho har innsett at det var svært sannsynleg at dottera kunne koma til å døy, sa Dymbe i retten.

Den vesle tvilen førte til at kvinna i staden blei tiltalt for grov mishandling i nære relasjonar.

13-årige Angelica Heggelund blei funnen død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015. Obduksjonen viste at ho døydde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Aktor sa i retten at det var mora som skal ha stått i vegen for behandlinga av spiseforstyrringane til dottera.

Bør frifinnast

Forsvararane til kvinna meinte derimot at kvinna måtte frifinnast. Advokat Aasmund Sandland meiner mora ikkje kan straffast for dødsfallet fordi dottera leid av anoreksi.

– Det er ikkje resultat av manglande omsorg frå mor eller manglande helsehjelp. Dødsfallet kjem av ein einaste ting: Den mest dødelege sjukdommen psykiatrien kjenner, sa han i prosedyren.

Viss kvinna likevel blir kjend skuldig, meinte forsvarar Sandland – med tilvising til andre dommar – at 120 dagars fengsel er ei passande straff.

Rettsoppnemnde sakkunnige har slege fast at kvinna er tilrekneleg og dermed kan straffast om ho blir kjend skuldig. Ho var ikkje til stades i rettslokalet under store deler av rettssaka.

