Ektepar frå Sola tapte rettssak om dyrehald – ankar

Ekteparet vart fråtekne dyra etter at Mattilsynet avdekte skitne og tynne dyr, dårleg stell og dårleg reinhald, skriv Stavanger Aftenblad.

– Fleire funn over lang tid gjorde at vi til slutt valde å avslutte dyrehaldet. Dette er avvik som er avdekte over fleire år, sa Marianne Engelsgjerd, seksjonssjef for planter og dyr i Mattilsynet. Dyra vart tatt med til slakt.

Ekteparet gjekk til sak mot staten ved Landbruksdepartementet med blant anna krav til oppreisingserstatning, men dei fekk ikkje medhald.

Retten meiner det var grunnlag for å påleggje aktivitetsforbod overfor begge to og meiner at avviklinga av dyrehaldet var nødvendig.

Paret vart også dømde til å betale staten 88.785 kroner i sakskostnader.

– Mine klientar ankar til lagmannsretten. Dei føler at tingretten ikkje har gitt innvendingane deira noka vekt, og at retten heller ikkje har lagt vekt på uttalane til fagfolka dei førte som vitne. I dommen har retten stort sett valt å sitere avgjerdene til Mattilsynet, seier advokaten til ekteparet, Atle Helljesen.

