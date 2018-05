Mæland droppar ny kommunefordeling

innenriks

– Det er jammen bra. Endringa var lite gjennomtenkt og ville ha fått dramatiske følgjer, seier kommunalpolitisk talskvinne i Senterpartiet Heidi Greni til NTB.

Landsstyret til Senterpartiet vedtok ei politisk fråsegn om saka i april. Ifølgje partiet ville dei føreslegne endringane i inntektsfordelinga ha gått ut over småkommunane.

– Regjeringserklæringa frå Jeløya legg opp til at små og mellomstore kommunar framleis skal tynast for å pressa fram nye kommunesamanslåingar. Men det har Sp, Ap, KrF og SV i praksis sett ein stoppar for, seier Greni.

Ho viser til at Stortinget så seint som i desember i fjor vedtok at nye, eventuelle kommunesamanslåingar skal byggja på frivillig innstilling og at inntektssystemet ikkje skal brukast til å tvinga fram fleire samanslåingar.

Brukar ikkje

Det er i eit intervju med Kommunal Rapport at kommunalministeren røper at den nye distriktsindeksen ikkje vil bli lagt til grunn når regjeringa tysdag legg fram opplegget for kommuneøkonomien i 2019.

Distriktsindeksen blir mellom anna brukt til å fastsetja tildelinga av distriktstilskot og i tillegg soner og verkeområde for differensiert arbeidsgjevaravgift og distriktsretta investeringsstøtte.

– Vi vil bruka meir tid på å få vita korleis den nye indeksen slår ut på distriktstilskota. Difor kjem vi ikkje til å bruka den nye indeksen for kommunane i budsjettet for neste år, men først i 2020. Det varslar vi i kommuneproposisjonen, seier Mæland.

Kommuneorganisasjonen KS og ei rekkje distriktskommunar har kritisert forslaget til ny distriktsindeks.

2020

Ifølgje Senterpartiet vil 96 kommunar tapa på omlegginga og berre 18 koma betre ut. Som eit resultat av denne endringa, vil omfanget av distriktsstøtta bli redusert med 300 millionar kroner, ifølgje partiet.

Spørsmålet blir no kva som skjer i 2020 og åra etter. Greni i Senterpartiet seier ho føreset at indeksen blir lagt bort for godt.

– Den nye indeksen måler betre enn før kven som har større og mindre distriktsutfordringar. Det ligg i korta at dei som har mindre distriktsutfordringar vil få mindre pengar. Innsatsen skal målrettast mot dei som treng det mest, ikkje spreiast tynt utover, seier Mæland til Kommunal Rapport.

Svartelista krympar

I kommuneproposisjonen vil det skjula seg eit svært oppmuntrande tal, kan Avisenes Nyhetsbyrå fortelja:

Svartelista til fylkesmennene, eller den såkalla Robek-lista, vil i august berre innehalda 13 kommunar mot 28 i desember i fjor, viser ureviderte rekneskapstal for 2017 og førebelse tilbakemeldingar frå fylkesmennene. Med andre ord: 409 av 422 kommunar i Noreg har skikk på økonomien. Det har aldri vore færre kommunar på Robek-lista.

– Det er krevjande både for lokalpolitikarar og tilsette å snu eit stort underskot til overskot. Eg er glad for å sjå at så mange kommunar har fått økonomien i balanse og kome seg ut av dette registeret, seier kommunalminister Monica Mæland (H) til ANB.

Finanspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet Rigmor Aasrud meiner tala tyder på at kommunane set tæring etter næring og har sett ned ambisjonane.

– Det er bra at så mange kommunar er ute av Robek-lista, men det seier likevel lite om tenestetilbodet og det uløyste investeringsbehovet som finst i mange kommunar, seier ho.

