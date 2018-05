Meir enn to av tre meiner Stortinget må respektera folkeavstemminga i Finnmark

innenriks

Berre litt under to av ti – 19 prosent – meiner at Stortinget ikkje bør lytta til finnmarkingane når folkeavstemminga blir avslutta måndag. 15 prosent seier at dei ikkje veit. Dermed seier tre av fire av dei som har bestemt seg, at Stortinget bør respektera resultatet av folkeavstemminga.

Dette kjem fram i ei nasjonal meiningsmåling som InFact utførte 11. mai ved automatiske telefonoppringingar med litt over 1.000 intervju.

Oslo trekkjer ned

Aldersgruppene under 30 år og over 65 år svarar i størst grad ja. Landet sett under eitt, er det berre innbyggjarane i Oslo som trekkjer ned den gjennomsnittlege ja-prosenten.

Også fordelt på veljarane til partia er det gjennomgåande eit ja-fleirtal. sp-veljarane er mest entusiastiske, der 89 prosent meiner at Stortinget bør respektera folkeavstemminga. Lågast del er det blant Høgre-veljarane, der 49,5 prosent seier ja og 36 prosent nei til at Stortinget bør respektera folkeavstemminga.

Veljarane på venstresida er gjennomgåande noko meir positive til problemstillinga.

28 prosent er for

Sjølve samanslåinga av Finnmark og Troms – som er vedteke to gonger av Stortinget – har støtte blant berre 28 prosent av dei spurde. 35 prosent er negative, mens heile 36 prosent ikkje har gjort seg opp noko meining om eit nytt storfylke i nord som vil dekkja 25 prosent av landarealet i Noreg.

Også her skil Oslo-folk seg ut som gjennomgåande meir positive til samanslåinga. Motstanden er størst i Nord-Noreg, i Midt-Noreg og på Vestlandet.

Støttar avstemminga

Halvparten av dei spurde (49 prosent) er positive til at det blir halde ei folkeavstemming i Finnmark. To av ti (23 prosent) er negative, mens tre av ti ikkje har noko meining. Det inneber at to av tre som har gjort seg opp ei meining, er positive til folkeavstemminga.

Kommunalminister Monica Mæland (H) har fleire gonger gjort det klart at det berre er eit initiativ frå Stortinget som kan føra til eit nytt vedtak.

Amanuensis Ole Gustav Narud og høgskulelektor Mona Strand ved Høgskolen i Innlandet og tidlegare professor Nils Aarsæther ved Universitetet i Tromsø har utført undersøkinga på vegner av Lokalsamfunnsforeningen.

