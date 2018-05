Styreleiar Marianne Telle i Helse Nord trekkjer seg 

innenriks

Nestleiar i styret Inger Lise Strøm tek over som styreleiar inntil vidare.

Helseminister Bent Høie (H) seier han har snakka med Telle, som for tida er sjukemeld.

– Ho har informert meg om at ho ønskjer å trekkja seg som styreleiar av omsyn til Helse Nord RHF og moglegheitene til resten av styret for å leia helseregionen i denne krevjande perioden. Det er eit ønske som eg respekterer. Marianne Telle har leidd styret i Helse Nord gjennom svært krevjande tider, og eg er takksam for den jobben ho har gjort, seier Høie.

Helseministeren strekar under at det ikkje har kome fram nokre opplysningar som tyder på at Marianne Telle har vore med i innkjøpsprosessen på ein slik måte at det har påverka prosessen, eller fått informasjon som har gjeve henne fordelar i leiarstillinga hennar.