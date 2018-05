TONO melder Tidal

innenriks

Musikkrettsorganisasjonen melder Tidal til Økokrim, melder Dagens Næringsliv måndag morgon.

TONO varetar rettane til opphavspersonane bak musikken. Når ein song blir spelt, får artisten og komponistane mest pengar, men også om lag 12 prosent av pengane går til den som eig opphavsrettane til musikken. Desse pengane blir samla inn av TONO og søsterorganisasjonar over heile verda.

Dagens Næringsliv avslørte i førre veke at Tidal kan ha forfalska lyttartala for artistane Beyoncé og Kanya West. Jay Z, som er gift med Beyoncé, kjøpte opp Tidal i 2015. Kanya West har frå starten vore ein av dei mest kjente artistane i stallen til Tidal og ein nær venn av Jay Z. Ifølgje materialet til DN har Tidal manipulert avspelingane med dei to artistane meir enn 320 millionar gonger, noko som har gitt dei meir pengar på kostnad av dei andre artistane som blir avspelt via Tidal.

Tidal har nekta for påstandane.

TONO melde måndag Tidal til politiet etter at dei ikkje har greidd å få noka forklaring frå selskapet.

– Vi er overraska over at Tidal ikkje har komme på bana og gitt oss ei forklaring på det som kjem fram i DNs artikkel i førre veke. Dette er opplysningar som har sendt sjokkbølgjer inn i musikkbransjen i mange territorium, seier direktør Cato Strøm i TONO til Dagens Næringsliv.

Han seier ei politimelding også bør vere i Tidals interesser sidan selskapet seier det ikkje er gått føre seg manipulasjon.

