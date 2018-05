To leiarar i Norgesgruppen sikta i Lime-saka

innenriks

Dei to er sikta for medverknad til falsk forklaring til offentleg styresmakt, medverknad til dokumentforfalsking og kvitvasking, skriv Dagens Næringsliv.

Ifølgje avisa meiner politiet at dei to sikta har hatt kjennskap til mykje av den alvorlege kriminaliteten som skal ha gått føre seg i Lime-kjeda over fleire år.

– Arbeidslivskriminalitet er ei stor utfordring for samfunnet og svært kompleks å etterforska. Vi tek dette på alvor, og prioriterer å etterforska denne typen saker, seier politiadvokat Andreas Lund.

9. september 2014 blei Lime-kjeda raida av politiet. I alt 13 personar blei tiltalt for omfattande menneskehandel, sosial dumping, skattesvik og andre former for økonomisk kriminalitet. Rettssaka blei avslutta i desember 2016, kraftig forseinka, og dom er ikkje venta før nærmare sommaren.

Dei to sikta leiarane avviser straffskuld.

– Dei sikta stiller seg uforståande til at dei har gjort kriminelle handlingar. Dei har i fleire år samarbeidd tett med politiet for å bidra til etterforskinga av Lime-saka. Dette vil dei halda fram med for å svara på spørsmål politiet måtte ha, seier toppsjef for Kjøpmannshuset Ole Christian Fjeldheim i ein uttale, ifølgje DN.

