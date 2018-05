Vasstanden stig framleis i Mjøsa og Øyeren

innenriks

– Det er framleis stigande vasstand i Mjøsa og Øyeren. I Mjøsa er det venta at vasstanden vil kulminere gjennom veka på eit nivå som er om lag 80 centimeter høgare enn vasstanden måndag morgon. I Øyeren er det også venta at vasstanden vil stige. Her er det venta at vasstanden vil kulminere om lag 30 centimeter høgare enn vasstanden måndag morgon, seier vakthavande hydrolog Erik Holmqvist ved Flomvarslinga i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Ved Rånåsfoss i Sørum kommune kulminerte vassføringa med over 3.150 kubikkmeter i sekundet natt til måndag. Sjølv om toppen blei nådd i denne omgang, vil vasstanden her framleis vere høg ei stund framover, ifølgje NVE.

Sikre verdiar

Mens NVE ventar at Øyeren når ein flaumtopp tysdag, blir vasstanden i Mjøsa vurdert å kulminere først søndag 20. mai.

NVE melde søndag at det ikkje lenger var raudt farenivå på flaumvarselet nokre stader i Noreg. På same tid ber dei folk om framleis å vere varsame og ta forholdsreglar. Beredskapen er framleis høg.

– Vi oppfordrar alle som bur langs sjøane der flaumen enno ikkje har nådd toppen, å sikre verdiar mot flaumvatnet. Vi rår frå å halde seg langs flaumstore elver, og å halde seg unna elver og bekker med stor vassføring, seier Holmqvist.

Lågare vassføring

I Trysil aukar vassføringa noko ut av Femunden, nord i Trysilvassdraget, men det er likevel under flaumnivå. Lenger sør ved Nybergsund var vasstanden måndag på oransje nivå, tilsvarande tiårsflaum, men her var likevel vassføringa på veg tilbake frå toppnivået dei siste dagane.

For Glomma blir det no meldt det no om lite snø i høgda og så godt som snøfritt i dei lågtliggjande områda. Glomma med sideelver oppstraums frå Elverum har kulminert med ti- til femtiårsflaum, men vassføringa har sokke mykje sidan laurdag.

Når det gjeld Gudbrandsdalslågen, kulminerte vassføringa i sidevassdrag og innsjøen Losna laurdag føremiddag. Flaumfaren er no på gult nivå, men sjølv om det er venta auka vassføring i høgare fjellstrok, trur ikkje NVE at vassføringa vil komme opp på like høge nivå som tidlegare under flaumen.

I Drammensvassdraget var vasstanden på oransje nivå i både Krøderen og Sperillen måndag, men begge stader fallande. Det same gjeld for Drammenselva ved Mjøndalen.

Venter ikkje oransje nivå

I Numedalslågen og Skiensvassdraget er vasstanden fallande, og ingen målestasjonar har flaumverdiar. I både Trøndelag og Møre og Romsdal hadde vassføringane enten stagnert eller var fallande måndag føremiddag.

– Kraftig snøsmelting fører til vedvarande høg vassføring i elver og bekkar som drenerer område med snø. I dei fleste elver har vassføringa sokke mykje, og det er ikkje venta at elvene får opp att til oransje nivå sjølv om temperaturen aukar, slo NVE søndag.

Riksveg 3 mellom Rena og Koppang blei i helga opna for trafikk. Vegen blei også opna ved Rasta, noko som gjorde at hovudvegen gjennom Østerdalen igjen var open. E16 mellom Kløfta og Masterud var framleis stengt måndag føremiddag.

(©NPK)