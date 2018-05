Venstre om revidert budsjett: Viktig å halde igjen

innenriks

Raja understrekar overfor Dagens Næringsliv at konflikt i Midtausten og auka oljepris ikkje vil påverke det norske statsbudsjettet.

– Situasjonen i Iran og høgare oljepris vil ikkje seie at festen skal begynne. Revidert budsjett skal berre vere ei justering. No er det viktig å halde igjen, seier Raja.

Han seier til avisa at han gler seg over det regjeringa allereie har offentleggjort – som 150 millionar kroner ekstra til å kjempe imot plastforsøpling i havet. Andre budsjettdetaljar vil han ikkje kommentere.

– No er vi med i regjeringa. Vi skal målast på kva vi får til samanlikna med om vi stod utanfor. Det blir små korreksjonar, seier Raja til avisa.

Trepartiregjeringa, som no inkluderer Venstre, må forhandle med Kristeleg Folkeparti (KrF) for å fleirtal for sitt budsjett. Karbondioksidgass, barn og brus er blant sakene som er viktigast for KrF.

