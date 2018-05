Yr varslar bunadsvêr 17. mai

innenriks

Over Oslo og det sentrale Austlandet blir det kaldt 17. mai. I tillegg blir det vått. Saman med Aust-Finnmark varslar fagfolka på Meteorologisk institutt at det skal regna på nasjonaldagen, spesielt tidleg på dagen, midt i barnetogtida. Utover dette ser det ut til å bli ein fin 17. mai for dei bunadskledde over resten av landet.

Skyfritt og sol

– I resten av landet ser det ut til å bli flott bunadsvêr, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet.

Frå eit stykke vest for Kristiansand og heilt nord forbi Tromsø ser det ut til å bli skyfritt og gode moglegheiter for sol. Temperaturen er venta å liggja mellom 10 og 15 grader i sør, ti-tolv på Vestlandet og i Midt-Noreg og sju til ti grader i Nord-Noreg.

– Vi får vera glade på vegner av dei bunadskledde. Det er ganske krevjande å gå i bunad når termometeret kryp over 20 grader, seier meteorologen.

Kraftig vind

Det skal blesa kraftig fleire stader, særleg sør for Bergen og ned mot Sørlandet der det kan koma opp i kuling frå nordvest, noko som får kvikksølvet i gradestokken til å falla.

Austlandet har hatt uvanleg varme og solfylte dagar den siste tida. Dette vil brått få ein ende 17. mai. Men berre mellombels, lovar vêrvarslinga.

– Nasjonaldagen vil jo utvilsamt kjennast som ein nedtur etter tre dagar med så fint vêr. 16. mai ventar vi 26–27 grader i Oslo, og så fell temperaturen som ein stein natt til 17. mai, før det blir fint igjen 18. mai, seier Fagerlid.

(©NPK)