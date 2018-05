Fleirtal for mitokondriedonasjon på Stortinget

innenriks

Arbeidarpartiet, Frp og SV sikrar fleirtal for den omstridde behandlinga i samband med behandlinga av bioteknologilova.

– Metoden inneber at ein tek nokre friske, få, men uhyre viktige celler frå eit donoregg og erstattar sjuke celler i mors egg. Fagfolka kallar mitokondriane «batteria våre», og når dei sviktar, oppstår brutale sjukdommar i dei energikrevjande organa våre som hjarte, nervesystem eller musklar, seier helsepolitisk talskvinne Ingvild Kjerkol (Ap).

Mitokondriesjukdommar kan i verste fall vera dødelege. Dei kan føra til svelgje- og pustevanskar, at folk blir døve eller blinde, kreft, diabetes, svekt muskelkraft eller hjarte-, nyre- og leversvikt.

– At vi no får ei behandling som kan bidra til at berarar av mitokondriesjukdommar kan oppleva å få friske barn utan å frykta å mista dei altfor tidleg, er fantastisk, seier Kjerkol.

Det vil ta tid før ein kan tilby behandling på norsk jord, ifølgje Kjerkol, men ho meiner det er rett at Noreg skal vera med å utvikla ei behandling som kan berga barn frå liding og for tidleg død.

Bioteknologirådet er mot

Fleirtalet i Bioteknologirådet har førebels vore mot å tillata mitokondriedonasjon fordi dei manglar kunnskap og det er fleire usikre moment ved behandlinga.

Høgre, Venstre, Senterpartiet og Kristeleg Folkeparti deler uroa til rådet, går det fram av merknadene frå behandlinga til helse- og omsorgskomiteen av saka. Dei fire partia meiner det er etisk problematisk å opna for behandling som fører til at barn får DNA frå meir enn to personar. Dei viser også til at ein heller ikkje har oversikt over kva konsekvensar det vil få dersom dei donerte mitokondriane fungerer dårleg saman med DNA frå mors cellekjerne.

– Framleis son min

Leiar Anne Hansen i Mitokondrieforeningen i Noreg seier likevel at ho er svært takksam for at Ap har engasjert seg i saka. Ho avviser at ein med metoden lagar barn med tre foreldre, og peikar på at cellekjernen der dei arvelege eigenskapane ligg, ikkje blir rørt. Ved mitokondriedonasjon byter ein ut 37 av 21.000 celler i det ytre laget av egget.

– Hadde sonen min blitt fødd etter slik behandling, ville han framleis vore like mykje sonen min, men utan denne forferdelege sjukdommen, seier ho.

Det første barnet som blei fødd etter mitokondriedonasjon, kom til verda i Mexico i 2016. Storbritannia opna for mitokondriedonasjon for tre år sidan, og det er venta at dei første barna vil bli fødde der i 2018.

(©NPK)