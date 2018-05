Høie åtvarar mot å skrota kontrakt om luftambulansen

innenriks

Å skrota kontrakten og la Lufttransport halda fram å ha operatøransvaret, vil i praksis bety at tenesta blir drifta ulovleg, sa Høie då han tysdag gjorde greie for den akutte krisa i luftambulansetenesta.

– Ved å avslutta avtalen med Babcock og vidareføra samarbeidet med dagens operatør, ville vi difor stått utan eit lovleg tenestetilbod til befolkninga i landet. Eg vil sterkt åtvara mot at vi kjem i ein slik situasjon, sa Høie.

Hasteforslag

Raudt har lagt fram forslag om at kontrakten med det britiskeigde Babcock, som vann tilbodet over Lufttransport, blir annullert. Forslaget skal no hastebehandlast i helse- og omsorgskomiteen, men det er allereie klart at forslaget har støtte frå Ap, Sp og SV.

KrF er dermed på vippen og kan avgjera saka. Men kva partiet vil landa på, blir først avgjort i komiteen, får NTB opplyst. Partiet ønskjer derimot ei utgreiing av om luftambulansen bør drivast i offentleg/ideell regi eller av kommersielle.

– Ikkje noko gale med tilbodet

Overføringa av kontrakten frå Lufttransport til Babcock har ført til ein strid om arbeidstilhøva for pilotane, noko som har gjeve ei akutt krise i luftambulansetenesta. Tysdag stod tre av ni ambulansefly på bakken, mens to berre var i delvis drift.

Men til no har ikkje luftambulansestriden ført til alvorlege konsekvensar for liv og helse, slår Høie fast. Han lista tysdag opp ei rekkje tiltak som er sette i verk for å avhjelpa krisa.

I utgreiinga streka han også under at tilbodet om å drifta tenesta skjedde på lovleg vis, og at Lufttransport må vera medvitne om det ansvaret dei har for å sikra ein saumlaus overgang til Babcock tek over i juli neste år.

– Store konsekvensar

– Kontrakten med Babcock kan ikkje reverserast utan store kostnader og juridiske konsekvensar for dei regionale helseføretaka, sa Høie, med trykk på «betydelege».

– Dette vil ha store økonomiske konsekvensar for helsetenesta, slo han fast.

Frå fleire hald har det kome skarp kritikk mot at krav om verksemdsovertaking ikkje var ein del av tilbodet.

– Fire gonger har tenesta vore lagt ut på tilbod, men krav om verksemdsovertaking, eller overføring av personell, har aldri vore tilfelle, sa Høie.

– Nedslåande

Opposisjonen var ikkje nøgd med forklaringa til Høie.

– Stortinget må kunne venta at ein helseminister hevar fana for pasientrettar høgst. I dag ligg tre av basane til luftambulansen i Finnmark og Troms nede. Dette er ei varsla krise, sa Ingvild Kjerkol (Ap), som minte om at den noverande situasjon allereie i 2013 blei karakterisert som ein stor risiko.

– Råd frå fagleg hald har ikkje blitt lytta til, slo ho fast, mens Kjersti Toppe frå Senterpartiet reagerer på at Høie ikkje tok sjølvkritikk i utgreiinga si.

– Eg hadde venta at han var meir audmjuk. Det er berre flaks at liv ikkje har gått tapt, sa Toppe, som meiner det er opplagt at kontrakten må annullerast.

– Det vil kosta. Men det vil også kosta å la vera, seier ho.

