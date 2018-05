Helseforskjellane aukar i Noreg – dei rike og velutdanna lever endå lenger

innenriks

Folk med høg utdanning og god inntekt har alltid hatt høgare forventa levealder enn dei med lågare utdanning og inntekt. Dei siste tiåra er den norske folkehelsa generelt blitt betre. Vi lever lenger og forskjellane mellom gruppene i samfunnet vart lenge mindre, men så er det skjedd noko. Det viser den ferske analysen av den norske folkehelsa.

– I perioden 2000 til 2009 såg vi ei utflating og ein tendens til minking i forskjellane, men så ser vi ein auke i forskjellane igjen etter 2010, som er overraskande og urovekkjande. Vi veit ikkje heilt årsaka, vi ser berre at dei med høgare utdanning og inntekt drar frå, så forskjellane blir større, seier seniorforskar Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Kvinner og menn med lengst utdanning lever i snitt fem-seks år lenger enn dei som har lågast utdanning.

Bustad og levevanar

Generelt er nordmenn ganske sunne og forventa levealder blant dei høgste i verda, nesten 81 år for menn og drygt 84 år for kvinner. Det varierer likevel ganske mykje. Det er store variasjonar frå fylke til fylke, mellom kommunar og innanfor dei største byane, særleg mellom menn. Det skil for eksempel 12 år mellom dei kommunane som har høgast og dei som har lågast forventa levealder for menn, mens det er ti år for kvinner.

I Oslo er det opp til åtte års forskjell mellom forventa levealder for menn i ulike bydelar. I Bergen og Stavanger er tilsvarande forskjell tre til fire år, mens i Trondheim er forskjellen under eitt år.

Det meste av den geografiske variasjonen kan forklarast med ulike sosioøkonomiske faktorar, og Strand peikar på det som truleg er hovudårsaka til helseforskjellane:

– Levevanar. Dei som har lengre utdanning og høgare inntekt et ofte sunnare og er meir fysisk aktive. Ikkje minst er det røyking som skaper dei store sosiale helseforskjellane. Det er fem gonger fleire røykjarar i gruppa med berre grunnskuleutdanning enn i gruppa med høgskule – og universitetsutdanning, seier Strand.

Sjukdommar som kols og lungekreft, er meir utbreidde i dei lågare sosioøkonomiske gruppene.

Grep

Trass i røykjelov og informasjonskampanjar, sjukdomsutvikling og avgiftspolitikk; i gruppa med berre grunnskuleutdanning er framleis nesten éin av fire, både menn og kvinner, daglegrøykjarar.

– Kva kan ein eigentleg gjere dersom dette handlar om personlege val?

– For det første så blir det for enkelt og urettferdig å skyve ansvaret over på individet og seie at det berre er å skjerpe seg. Dette heng tett saman med samfunnsforhold, kultur og påverknad, seier Strand.

Han har stor tru på å gripe inn, og viser til røykjelova, aldersgrenser for kjøp av alkohol, vaksinetilbod for alle barn, og gratis svangerskapskontroll som eksempel på verkemiddel som har vore med på å redusere sosiale helseforskjellar. Han får støtte frå FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– God folkehelsepolitikk er å påverke helsa til heile befolkninga lenge før dei blir pasientar i sjukehuskø. Jo tidlegare førebygginga startar, jo betre. Styresmaktene bør legge til rette slik at det er enkelt for alle å ta vare på helsa. Når det gjeld tobakk, alkohol og trafikksikringstiltak, har folkehelsepolitikken bidratt med det. No treng vi å utvikle politikk som gjer det enklare for folk å ete sunt og vere fysisk aktive, seier ho.

(©NPK)