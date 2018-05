Ingen friske pengar til flaumsikring

innenriks

Regjeringa sette av mindre til flaumsikring gjennom Noregs vassdrags- og energidirektorat i år enn i fjor. Fleire parti på Stortinget krev at friske middel kjem på plass, men det legg altså ikkje regjeringa opp til i sitt budsjettforslag.

I helga erkjente olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) overfor NTB at det er eit «stort behov» for meir flaumsikring i Noreg, men at det tar tid å planleggje og byggje sikringstiltak.

I budsjettforhandlingane med KrF og Venstre i fjor vart løyvingane til NVEs sikringsarbeid mot flaum og skred auka med 100 millionar kroner til 354 millionar.

Det er likevel mindre enn det vart avsett til same formål dei tre førre åra, sjølv om det overgår det den raudgrøne regjeringa brukte i 2013.

