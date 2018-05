Jensen strammar inn oljepengebruken og trur KrF «finn ut av» sukkeravgifta

innenriks

– Eg trur KrF sjølv finn ut av kva krav dei vil stilla i forhandlingane på Stortinget, seier Jensen med tilvising til at både den omstridde sukkeravgifta og gravferdsgebyret overlevde forslaget til regjeringa til revidert budsjett.

– Eg meiner utgangspunktet er godt for å bli einige, ikkje minst fordi vi blei einige om hovudrammene då vi forhandla om statsbudsjettet i fjor haust. Denne revideringa er meir å rekna som ein rundingsbøye, der vi justerer kart og terreng, utdjupar finansministeren.

Mindre oljesmurt

Dei viktigaste justeringane i så måte er ei innstramming av oljepengebruken på 5,6 milliardar kroner som mellom anna kjem fordi utgiftene til sjukepengar går ned og fleire kjem i arbeid.

Regjeringa legg opp til å bruka 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalla oljefondet – noko som er 0,2 prosentpoeng lågare enn i statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliardar kroner.

– Nedjusteringa må sjåast i samanheng med at verdien til fondet steig kraftig i fjor haust, seier Jensen.

Ønskjer meir kutt

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er nøgd med at regjeringa ikkje har falle for freistinga til å bruka den ekstra oljegevinsten som har kome sidan i haust, men skulle gjerne sett endå hardare lut.

– Skulle eg vore skikkeleg nøgd, så skulle eg ha sett at politikarane gjekk skikkeleg til verks og kutta i offentlege utgifter, seier Haugland til NTB.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum er inne på noko av det same – nemleg at ei betring av tala for folk utan arbeid vil gje lågare utgifter til dagpengar, som igjen opnar for å bruka mindre oljepengar.

Lågare arbeidsløyse

Nøkkeltala som regjeringa la fram tysdag morgon, indikerer at pilene peikar i rett retning for norsk økonomi. Ikkje minst er arbeidsløysa på veg ned og ein stadig større del av oss på veg inn i jobb.

Venta arbeidsløysetal (AKU-tala) er venta å bli 3,8 prosent, som er 0,2 prosentpoeng lågare enn prognosane til regjeringa då forslaget til statsbudsjett blei lagt fram i fjor haust.

– Betringa kjem raskare enn venta, og det er gledeleg. Nedgangen i arbeidsløysa kjem i heile landet, seier Jensen.

– Dette stemmer med den røyndommen vi ser utanfor vindauga våre og som medlemmene våre fortel oss om, seier Dørum til NTB.

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligg over den historiske trenden, slår regjeringa fast. Veksten er rekna til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noko som er på linje med det regjeringa la opp til i statsbudsjettet.

Påverknaden til budsjettet på norsk økonomi (budsjettimpulsen) er dermed rekna til å vera nøytral på 0,1 prosentpoeng.

– Revidert budsjett skal normalt ikkje innehalda store endringar viss ikkje særskilde forhold skulle tilseia det, men det har ikkje vore nokon slike særskilde forhold den siste tida. Det er difor tillitvekkjande at dei held oppe innretninga frå statsbudsjettet i haust, som gjev ein veldig forsiktig påverknad på norsk økonomi, seier Dørum.