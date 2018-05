KrF vil ha utgreiing om luftambulansedrifta

innenriks

Krisa i luftambulansetenesta var tema i Stortinget tysdag, der helseminister Bent Høie måtte gjere greie for bakgrunnen for krisa som har ført til at ambulansefly er blitt ståande på bakken.

Raudt har lagt fram forslag om at kontrakten med det britiskeigde selskapet Babcock SAA, som vann anbodet over operatøren i dag, Lufttransport, må annullerast. Forslaget skal no hastebehandlast i helse- og omsorgskomiteen, men det er allereie klart at forslaget har støtte frå Ap, Sp og SV.

KrF er dermed på vippen og kan avgjere saka. Men kva partiet vil lande på, blir først avgjort i komiteen, får NTB opplyst.

– Statsråden har stor tru på anbodssystemet. Eg er ikkje så skråsikker på at systemet fungerer godt. Eg meiner at det no er rett gjennomføre ei utgreiing av om luftambulansedrift bør drivast i offentleg og ideell regi, eller om vi skal fortsette som i dag, seier helsepolitisk talsperson Olaug Bollestad.

– Aller viktigast ville det vore om vi vart kvitt føretaksmodellen. Denne saka er endå eit eksempel på at det er uhaldbart når Storting og regjering ikkje har politisk kontroll med prosessar og kontraktar, understrekar ho.

– Det er svært alvorleg at statsråden seier at beredskapen er redusert også i dag. Det går ikkje an å leve med den uvissa i beredskapen som vi har no, der vi er usikre på om folk som er akutt sjuke får hjelp, seier Bollestad som meiner at situasjonen er «totalt uakseptabelt for samfunnssikkerheita».

(©NPK)