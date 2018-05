Mattilsynet har avdekt alvorleg vanskjøtsel i 30 dyrehald hittil i år

innenriks

Frå 1. januar til 30. april i år gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 2.968 dyrehald. Det vart oppdaga større og mindre brot på regelverket i 47 prosent av desse dyrehalda.

– Mattilsynet prioriterer å føre tilsyn i dyrehald der det er størst risiko for at dyra ikkje har det bra, og funna viser ikkje totalbildet av korleis dyr i Noreg har det. Tala omfattar både små og store regelbrot, og eit regelbrot betyr ikkje alltid at dyra lir, seier Torunn Knævelsrud, som leier seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

I dei fire første månadane i år vart det avdekt 30 tilfelle av alvorleg vanskjøtsel. Denne nemninga blir brukt dersom eitt eller fleire dyr blir funne døde, eller at dei må avlivast på grunn av manglande fôring, tilsyn og stell. 13 av dei alvorlegaste tilfella vart avdekte hos kjæledyreigarar, mens dei andre vart avdekte hos bønder som driv med storfe, sau, svin og hest.

– Det er flest eigarar av kjæledyr som får forbod mot å ha dyr, og som blir melde til politiet, seier Torunn Knævelsrud.

Dei fleste bekymringsmeldingane Mattilsynet får gjeld også kjæledyr. Frå januar og ut april fekk Mattilsynet 3.739 bekymringsmeldingar, som er ein auke på 32 prosent samanlikna med i fjor.

Mattilsynet fatta også 35 vedtak om tvangsavvikling av dyrehaldet i l dei fire første månadane i år.

(©NPK)