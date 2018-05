Mora i Valdres-saka vil anke dom på tre års fengsel

innenriks

Mora fekk dommen frå Valdres tingrett forkynt på politistasjonen i Drammen tysdag formiddag.

– Eg har berre sett slutninga, og ho fekk ei fengselsstraff på tre år. Den vil sjølvsagt bli anka, seier advokat Aasmund Sandland til VG.

13-årige Angelica Heggelund vart funnen død på ei hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaftan 2015. Obduksjonen viste at ho døydde av avmagring – eventuelt i kombinasjon med nedkjøling. Aktor sa i retten at det var mora som stod i vegen for behandling av eteforstyrringane til dottera.

Påtalemakta la ned påstand om fengsel i fire år, av dei eitt år på vilkår i rettssaka i Valdres tingrett i byrjinga av april.

Forsvararen til kvinna meinte på si side at kvinna måtte frifinnast. Advokat Aasmund Sandland meinte mora ikkje kan straffast for dødsfallet fordi dottera leid av anoreksi.

Men dette er ikkje Valdres tingrett einig i. I dommen blir det trekt fram at mora i staden for å søke råd aktivt heldt Angelica unna både helsehjelp og bistand frå barnevernet. Retten meiner at mora, som var aleineforsørgjar for Angelica, hadde eit særleg ansvar for å vareta behova og interessene til dottera når ho på grunn av si psykiske liding ikkje kunne innsjå desse behova sjølv.

– Etter rettens vurdering er det svært sjeldan ein forelder tar avstand frå alle former for helsehjelp over eit langt tidsrom, med den følgje at barnet til slutt døyr, heiter det.

Utan ein merkbar strafferettsleg reaksjon i et slikt tilfelle, ville barn vere fråtekne den rettssikkerheita dei har krav på, er konklusjonen i dommen.