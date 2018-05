Pensjonistane kan snart få slippen tilbake 

innenriks

Bestillinga frå Stortinget var klar: frå 1. juli 2018 skal alle som får pensjonsytingar, ha valfri rett til å få utbetalingsinformasjonen tilsendt kontinuerleg, per post.

Løysinga til regjeringa i revidert nasjonalbudsjett går ut på at Nav legg Direktoratet for forvaltning og ikts (Difi) reservasjonsregister til grunn. Utbetalingsmelding blir då sendt per post til dei som allereie har registrert seg hos Nav, og til dei som deretter reserverer seg hos Difi.

Difi kan kontaktast digitalt, på telefon eller per brev.