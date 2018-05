Sommarvêret gir høg skogbrannfare

innenriks

Når flaumfaren no er på veg ned, går faren for mark-, gras- og skogbrannar opp. Fleire stadar i landet har no raudt farenivå for skogbrann, som er ekstremt stor fare, skriv NRK.

Ringerike, Nes, Kongsberg, Rollag, Sirdal og Storfjord har høgste farenivå. Vidare er store delar av landet på oransje nivå, som er det nest høgste farenivået.

– Spesielt i perioden mellom at snøen forsvinn og det kjem skot på trea, er det fare for brann. No er det såpass tørt at det er sendt ut farevarsel, fortel statsmeteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NRK.

Direktoratet for sikkerheit og beredskap (DSB) har sett inn ekstra skogbrannhelikopter på Værnes flyplass i Trondheim i helga, for å sikre betre beredskap. Dette helikopteret kjem i tillegg til eit fast helikopter på Torp flyplass.

I sesongen frå cirka 1. april til cirka 1. september blir skogbrannfaren spesielt overvaka, men også elles i året dersom det oppstår stor fare for skogbrann, skriv YR.no på sine heimesider.

